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В Кудрово в школьном туалете избили шестиклассника
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово в школьном туалете избили шестиклассника

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Также был разбит унитаз.

В Кудрово Ленинградской области в одной из школ избили ученика 6 класса. Об этом стало известно 78.ru.

В одной из школ на проспекте Строителей дети насильно затащили шестиклассника в туалет, где избили его. В результате разборок не только ребенок получил травмы, но и был разбит унитаз. Представитель родительского комитета потребовала родителей всех участников конфликта оплатить ремонт совместно.

Мать пострадавшего мальчика собирается написать заявление в полицию.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, туалет, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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