В Кудрово в школьном туалете избили шестиклассника

В Кудрово Ленинградской области в одной из школ избили ученика 6 класса. Об этом стало известно 78.ru.
В одной из школ на проспекте Строителей дети насильно затащили шестиклассника в туалет, где избили его. В результате разборок не только ребенок получил травмы, но и был разбит унитаз. Представитель родительского комитета потребовала родителей всех участников конфликта оплатить ремонт совместно.
Мать пострадавшего мальчика собирается написать заявление в полицию.
Фото: Piter.tv
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