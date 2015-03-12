В Кудрово в школьном туалете избили шестиклассника

Также был разбит унитаз.

В Кудрово Ленинградской области в одной из школ избили ученика 6 класса. Об этом стало известно 78.ru.

В одной из школ на проспекте Строителей дети насильно затащили шестиклассника в туалет, где избили его. В результате разборок не только ребенок получил травмы, но и был разбит унитаз. Представитель родительского комитета потребовала родителей всех участников конфликта оплатить ремонт совместно.

Мать пострадавшего мальчика собирается написать заявление в полицию.

Фото: Piter.tv