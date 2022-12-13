Петербуржец заплатит 70 тысяч рублей за установку камеры в туалете СПбГУ

Дело слушалось в закрытом режиме.

Мировой судья огласил приговор в отношении петербуржца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Подробности сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Фигурант установил микрокамеру в туалете СПбГУ, замаскировав её медицинской маской. Позже камеру нашла одна из сотрудниц. Дело слушалось в закрытом режиме.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Кроме того, судом в пользу трех потерпевших взыскан моральный вред в 20 000 рублей, 10 000 рублей и 10 000 рублей.

Срок предварительного расследования составил 29 суток.

Недавно петербуржец отсудил у УК более 30 тысяч рублей за испорченные продукты.

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