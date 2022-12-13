Петербуржец отсудил у УК более 30 тысяч рублей за испорченные продукты

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 7 000 рублей, штраф в размере 3 500 рублей, расходы на оказание юридических услуг в размере 20 000 рублей.

Петербуржец отсудил у ООО "Жилкомсервис №1 Выборгского района" более 30 тысяч рублей за испортившиеся в холодильнике продукты.

Как рассказали в объединённой пресс-службе городских судов, в августе 2022 года мужчине отключили электричество за долги. Однако, петербуржец предоставил оплаченные счета и доказал, что должником не является. Электрики вернули мужчине электричество и извинились за ошибку.

Однако за время отключения холодильник полностью разморозился, все продукты испортились, их пришлось выбросить. Также по словам петербуржца, уплотнительная резинка морозильной камеры испортилась и требует замены после данного инцидента. Мириться с этой оплошностью мужчина не стал и пошел в суд. Он просил взыскать убытки в 10 000 рублей, моральный вред в 50 000 рублей, расходы в 63 000 рублей, штраф. Пояснил, что подтвердить сколько и каких продуктов он выкидывал, могут соседки.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 7 000 рублей, штраф в размере 3 500 рублей, расходы на оказание юридических услуг в размере 20 000 рублей.

Фото: pxhere.com