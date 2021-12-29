В результате крушения никто не пострадал. В мэрии Минска рассказали, что ведет демонтаж обрушившейся конструкции.

В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

Об инциденте стало известно в субботу, 8 января. Речь идет о пешеходной части моста через улицу Немига в Минске. На место обрушения прибыли подразделения МЧС. В результате крушения никто не пострадал. В мэрии Минска рассказали, что ведет демонтаж обрушившейся конструкции. По мнению экспертов, пешеходная часть моста обрушилась из-за работы метро и повышенной нагрузки из-за скачков температур. В сообщении Мингорисполкома в Telegram-канале сказано, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно.

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Видео: Youtube/Пилипак Саша