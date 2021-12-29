Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кузбассе

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В тушении пожара задействовали 48 человек, 14 единиц техники.

Четыре человека погибли в результате возгорания в пансионате для пожилых людей в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Речь идет о пансионате "Золотой Век". Он расположен в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Печатник". Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в пансионате в 23:02 по московскому времени (03:02 по местному времени). Площадь возгорания составила десять квадратных метров. В тушении пожара задействовали 48 человек, 14 единиц техники. Постояльцев пансионата пришлось эвакуировать в другие социальные учреждения. Так, 43 человек обеспечены необходимым уходом и питанием. Сейчас они находятся в частном доме-интернате, пансионате и в МКОУ "Березовая основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки" в селе Березово.

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Видео: СК России