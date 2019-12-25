В центре Гамалеи рассказали о влиянии новой мутации коронавируса на вакцину

Александр Гинцбург рассказал, что мутации представляют чисто научный интерес для медиков.

В научном центре имени Гамалеи рассказали о влиянии новой мутации коронавируса на вакцину. Об этом журналистам "Интерфакса" сообщил генеральный директор Александр Гинцбург. По словам эксперта, мутаций в S-белке инфекции было много, но ни одна из них не закрепилась, исключая исходную.

В S-белке выявляется с пяток мутаций после одного пробега РНК-полимеразы", однако на свойство вируса они не влияют. "Пока что никаких данных про это не существует Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что изучение новой мутации вируса представляет для специалистов чисто научный интерес. На практике он не может повлиять ни на вакцину, ни на способы лечения зараженных пациентов.

Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.tv