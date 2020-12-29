Местные СМИ рассказали, что ОМОН увел активистов, которые вступили в стычку с правоохранителями.

В центре Екатеринбурга задержали участников несанкционированной акции. Об этом сообщили местные журналисты. По данным издания URA.RU, колонна с митингующими направилась по набережной от концертного зала "Космос" до Ельцин-центра. Корреспондент передал о том, что мероприятии приняли участие порядка 7-8 тысяч человек.

В ходе акции некоторые активисты решили устроить стычку с представителями ОМОНа. Они подошли вплотную к правоохранительным органам. Силовики встали живым щитом около сквера на Октябрьской площади. Протестующие забросали их снежками.

Известно, что шествие в городе продолжалось полчаса. Сейчас митингующие остановились около Театра драмы. В участии в акции поддержки Алексея Навального замечен бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В СМИ отмечают, что политик не выступал перед собравшимися. Толпа начала расходиться около 15 часов дня по местному времени из-за погодных условий.

В Москве начались первые задержания на несогласованной акции. Задержан Илья Варламов.

Видео: TG / СВЕТ Екатеринбург, NEXTA Live