GB News: Короля Великобритании Карла III забросали яйцами в Йорке

Нарушитель общественного спокойствия напал на монарха на улице Миклгейт-Бар.

В британском городе Йорк правоохранительные органы задержали мужчину, бросившего яйца в нового короля страны Карла III, а также королеву-консорта Камиллу. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на полицию Соединенного Королевства. Известно, что неприятный инцидент с монархом произошел во время его прогулки по Миклгейт-Бар в Йорке.

Мужчина был задержан в связи с инцидентом. полиция Британии

Британский телеканал добавил, что король и королева прибыли в этот район на торжественную церемонию.

Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.

Фото и видео: GB News