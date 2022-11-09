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GB News: Короля Великобритании Карла III забросали яйцами в Йорке

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Нарушитель общественного спокойствия напал на монарха на улице Миклгейт-Бар.

В британском городе Йорк правоохранительные органы задержали мужчину, бросившего яйца в нового короля страны Карла III, а также королеву-консорта Камиллу. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на полицию Соединенного Королевства. Известно, что неприятный инцидент с монархом произошел во время его прогулки по Миклгейт-Бар в Йорке.

Мужчина был задержан в связи с инцидентом.

полиция Британии

Британский телеканал добавил, что король и королева прибыли в этот район на торжественную церемонию.

Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.

Фото и видео: GB News

Теги: великобритания, йорк, карл iii
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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