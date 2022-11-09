GB News: Короля Великобритании Карла III забросали яйцами в Йорке

В британском городе Йорк правоохранительные органы задержали мужчину, бросившего яйца в нового короля страны Карла III, а также королеву-консорта Камиллу. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на полицию Соединенного Королевства. Известно, что неприятный инцидент с монархом произошел во время его прогулки по Миклгейт-Бар в Йорке.
Мужчина был задержан в связи с инцидентом.
полиция Британии
Британский телеканал добавил, что король и королева прибыли в этот район на торжественную церемонию.
Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.
Фото и видео: GB News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все