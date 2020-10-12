В больнице Святителя Луки и Святой Ольги прекращают работу коронавирусные отделения

В медучреждениях сейчас проводится дезинфекция. Уточняется, что после 26 июля больница Святителя Луки заработает в обычном режиме.

В воскресенье, 18 июля, стало известно, что в Петербурге больницы Святой Ольги и Святителя Луки отделения перепрофилированные на прием больных с коронавирусной инфекцией завершают работу. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

По данным опубликованной информации, в медучреждениях сейчас проводится дезинфекция. Уточняется, что после 26 июля больница Святителя Луки заработает в обычном режиме. Напомним, что здесь развернуто 86 специальных коек.

Недавно мы сообщали, что еще 1,9 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге. Умерли от инфекции за минувшие 24 часа 764 человека. В городе на Неве не справились с недугом 105 больных.

Ранее Piter.tv писал, что еще 29 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус.

Фото: Piter.tv

