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Еще 1,9 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 14:53
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Еще 1,9 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге

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В России инфекцию обнаружили у 25 тыс. человек.

В Северной столице за последние сутки зарегистрировали 1941 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

За этот же период в России заболели коронавирусом 25 018 человек. Вылечились более 18 тыс. жителей страны. Из них в Петербурге - 459 пациентов. Умерли от инфекции за минувшие 24 часа 764 человека. В городе на Неве не справились с недугом 105 больных.

Напомним, что еще 29 тыс. петербуржцев проверились на коронавирус. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с инфекцией, позвонили 11 351 раз.

Ранее на Piter.tv сообщили, что прививку от коронавируса сделали подростки-добровольцы из Петербурга. 

Фото: Piter.tv

Теги: заражения, ковид, ковидная статистика, пандемия, число заболевших
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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