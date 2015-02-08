Прививку от коронавируса сделали подростки-добровольцы из Петербурга

Для теста отобрали 500 школьников, за здоровьем которых в течение года будут наблюдать медики.

Петербургские школьники решились на тестовую вакцинацию от коронавируса. Исследование будет проводиться в Москве. Об этом сообщили на канале "78" сегодня, 18 июля.

Научным тестированием занимаются ученые и медики Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы. В программе примут участие 500 детей в возрасте от 12 до 17 лет. За здоровьем добровольцев будут наблюдать специалисты в течение года. Школьникам вводят меньшую дозу вакцины "Спутник V", чем взрослым.

Результаты эксперимента можно будет увидеть в сентябре. Решение о массовой вакцинации подростков примут ученые НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с начала пандемии коронавирусом заболели 500 тыс. человек.

Фото: Pexels (Karolina Grabowska)