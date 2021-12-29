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В Боткинской больнице на Пискаревском проспекте свободны 15% коронавирусных коек
Сегодня, 16:12
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В Боткинской больнице на Пискаревском проспекте свободны 15% коронавирусных коек

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По словам представителя учреждения, "пока все штатно".

В Боткинской больнице рассказали о ситуации с госпитализациями пациентов с ковидом. По данным на 16 января, в отделении на Пискаревском проспекте из 600 коек свободны 15%, сообщили "Невские Новости". 

В учреждении отметили, что больница лечит пациентов с COVID-19 с первых дней, уже два года без перерыва. "Пока все штатно", — говорится в сообщении.

Власти готовятся к росту больных и могут развернуть дополнительно 5 тысяч коек. Серьезный рост новых случаев наблюдается в последние дни. За последние сутки выявлено 4 078 больных. 

Ранее Piter.TV показал, в каких условиях лечат пациентов с ковидом в отделении на Миргородской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская больница, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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