"Обжитая заброшка": в каких условиях лечат петербуржцев с коронавирусом в Боткина

Петербург находится в лидерах по числу заболевших коронавирусом. С начала пандемии в городе было выявлено более 835 тыс. случаев инфицирования. В этой статистике оказалась и cотрудница Piter.TV, которую госпитализировали в больницу им. Боткина. Рассказываем про условия стационара в медучреждении, которое, к слову, еще в 2020 году принимало самых первых заболевших.

Почти каждый петербуржец слышал про то, что в Боткинской больнице условия лечения, мягко говоря, не очень. СМИ и блогеры в соцсетях неоднократно рассказывали и про обшарпанные стены, с которых сыплется штукатурка, и про тараканов в палатах, и про окна, с которых задувает так, что можно простудиться. Мне пришлось проверить все это на себе – и страшные рассказы оказались суровой реальностью. Лично я из полного списка кошмаров не увидела в Боткина только разбитых окон, пожалуй. В отделении, где я лежала, с ними все было в порядке. Сразу оговорюсь: речь сейчас идет про больницу Боткина на Миргородской,3. Вроде центр города, до Невского проспекта меньше 500 метров, вокруг памятники архитектуры, а здесь, в зданиях, похожих на бараки, лечат людей.

Расскажу об этих "бараках" по порядку. Приемное отделение, два часа ожиданий, выходит мужчина и провожает в палату. Заходишь в палату и не веришь просто, что здесь придется провести две недели. Первое, что ты видишь, это ванная и туалет натурально из фильмов ужасов. Приглушить свет и картинка точь-в-точь.

Далее проходишь в палату, кровать уже застелена для тебя медперсоналом. И здесь картинка не лучше: грязные обшарпанные стены, три кровати. Обстановка такая, будто заброшенное здание просто сделали жилым.

Когда я лежала на кровати (а чем еще заниматься пациенту?), то все время смотрела на странные красно-оранжевые пятна на потолке. Потолки, к слову, высокие, метра три или даже больше. Эти разводы скорее пугали, чем развлекали: слишком не похоже на привычные пятна на потолках в домах без ремонта. Эти пятна были крупнее и ярче. Мне почему-то представлялась на их месте выцветшая кровь, и прочие картинки из фильма "Пила". Хотя в "Пиле" помещения были объективно поприятнее, как я теперь уже вспоминаю.

Отбрасываешь эти мысли в сторону и переводишь взгляд на обшарпанные стены. Сами стены вроде бы довольно крепкие, но я почему-то боялась, что на меня может упасть штукатурка. Затем взгляд падает на деревянные двери. Они, скорее всего, тоже сделаны и установлены в прошлом веке (или позапрошлом?), дерево разбухло и потому дверь нельзя было открыть полностью. Не очень-то функционально... Про пожарную безопасность и думать не хотелось.

Мы с соседкой по палате (нас было всего двое) обсуждали обстановку нашего временного жилища, и, как оказалось, у нее возникали похожие мысли. Обстановка вгоняла в депрессию. Наверное, наше общее недовольство условиями лечения - это почти первое, о чем мы с ней заговорили.

Зато потом разговоры лились рекой, с ее стороны. Я немного интровертный человек, а соседке первые дни все время о чем-то хотелось со мной поговорить. Я даже специально надевала наушники и делала вид, что слушаю музыку, чтобы не отвечать на какие-то вопросы. Тогда я думала о том, что мне "повезло" оказаться с таким разговорчивым человеком в одной палате. Она действительно очень часто говорила по телефону и буквально кричала. Но со временем я привыкла к ее поведению, и мы даже поладили. Я думаю, она поняла, что мне все это не нравится и свой "пыл" поумерила. В результате в палате была тишина и спокойствие с некоторыми короткими разговорами.

Ну правда разговаривать приходилось еще и с медперсоналом, которого я всегда очень ждала. Ну как же не спросить врача про очередной ПЦР-тест? Кстати, медсестры и врачи в Боткинской довольно дружелюбные. Про самочувствие меня спрашивали даже санитарки. Спрашивали искренне.

Не менее искренне санитарки интересовались и темой тараканов. Сама я этих насекомых не видела, однако один раз приходила санитарка и обрабатывала комнату специальным средством. И постоянно интересовались, не посещали ли нас "усатые гости". Моя соседка по палате рассказывала, что в других отделениях видела тараканов, причем больших.

Когда ездила на КТ в новую больницу Боткина, которая находится на Пискарёвском проспекте, познакомилась с еще одним "ковидным" пациентом. Опять же, первое, о чем зашел разговор – условия содержания в больнице. Мужчина лежал в другом отделении, и коронавирусом болел в легкой форме. Рассказывал, что условия в его палате жуткие и находиться там невозможно. Кажется, его также впечатлили обшарпанные стены, которые как будто давят на тебя. Новый знакомый показал мне фотографии палаты и, как показалось, условия там были немного лучше, чем у меня. Все познается в сравнении.

Кстати, на Пискаревском проспекте расположено новое здание больницы Боткина. Вот там уже можно говорить о том, что все неплохо.

Как мне рассказывали, и показывали ранее, в новом корпусе в палатах имеются даже тумбочки с собственным "холодильничком" внутри.

Чистые душевые, новые кровати. Условия различаются сильно.

После КТ я вернулась в свой "обжитой барак", снова посмотрела на стены, потолок, кровать, ванну и туалет – и еще сильнее расстроилась. Хорошее отношение медперсонала, конечно, скрашивало бытность, но в таких условиях долго находиться психологически сложно. Я почти каждый день спрашивала у доктора, когда будут брать повторный ПЦР-тест. По взгляду врача я понимала, что она уже устала от этих вопросов. Один раз доктор мне ответила, что все понимает, медики сами в таких условиях работают каждый день.

Мне повезло, я переболела коронавирусом в легкой форме. Какой-то специальной терапии мне не давали. Спустя две недели, после того, как получила отрицательный результат, отправилась домой. И была очень счастлива еще и потому, что "обжитая заброшка" осталась позади.

Хочется отметить, что по поводу больницы Боткина президента России Владимира Путина спрашивали еще в 2019 году во время большой пресс-конференции. Глава государства тогда ответил, что по этому поводу поговорит с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник в этот же день посетил больницу и заявил, что деньги на проектирование реконструкции уже выделены. Как он тогда сообщал, в 2021 году должны начаться строительные работы. Беглов говорил, что выделены деньги проектирование капитального ремонта и благоустройства территории больницы. Затраты на восстановление больницы оценивались в 2,5 млрд рублей. Затем все 7 договоров на проектирование реконструкции и консервации Боткинской были расторгнуты по взаимному согласию заказчика, самой больницы и подрядчиков.

За это время состояние больницы в лучшую сторону не изменилось, скорее напротив. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем здесь все-таки начнутся масштабные работы по реконструкции зданий, признанных объектами культурного наследия. А пациенты не будут бояться, что на них упадет штукатурка во сне, что их продует, а еще в их головах не будет вечного страха увидеть ползающих по столу тараканов.

Фото: Piter.TV