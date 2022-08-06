Из Боткинской больницы выписали всех переболевших корью пациентов

С начала года в учреждении проходили лечение 24 человека с диагнозом "корь". Среди них было двое детей.

Из Боткинской больницы выписали всех пациентов, которые лечились в стационаре от кори. Во всех случаях лечение прошло успешно. Об этом сообщила пресс-служба комздрава Северной столицы.

С начала года в учреждении проходили лечение 24 человека с диагнозом "корь". Среди них было двое детей. Все пациенты перенесли заболевание в лёгкой или средней форме, тяжёлых последствий ни у кого не наблюдается.

В профильном ведомстве отметили, корью очень легко заразится, особенно в случае, если человек никогда не сталкивался с этим вирусом ранее и не вакцинирован. Корь опасна тем, что подавляет работу иммунной системы, в связи с чем возникают бактериальные осложнения органов дыхания. Также специалисты добавили, что к симптомам кори относятся насморк, высокая температура, боль в горле, воспаление слизистой оболочки глаз и характерная сыпь на коже. При первых признаках заболевания нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее мы сообщили о том, что корью в Петербурге с начала 2023 года заразились 49 человек.

Фото: Piter.TV