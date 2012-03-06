Корью в Петербурге с начала 2023 года заразились 49 человек

Среди них — 23 ребенка.

В Петербурге с начала 2023 года 49 человек заразились корью. Об этом 31 мая на пресс-конференции в "Интерфакс" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Первые случаи заражения в северной столице были выявлены в конце января 2023 года. Эпидемическая ситуация в городе не потребовала массового закрытия учреждений на карантин.

Отметим, что в мае на пять дней приостановили госпитализацию в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса. Зарегистрировали случай кори и в Академической гимназии №56, но не стали переводить учреждение в дистанционный режим работы.

На сегодня в Санкт-Петербурге выявлено и лабораторно подтверждено 49 случаев кори. 47% приходится на детей — это 23 случая. Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева.

Кроме того, на завозные случаи заражения приходится 5%.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева также добавила, что охват подчищающей иммунизацией от кори в городе составил 5,6 тыс. человек — 67% от плана.

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