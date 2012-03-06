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С начала года 97 петербуржцев заразились корью
Сегодня, 20:51
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С начала года 97 петербуржцев заразились корью

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В числе заболевших 45 детей.

В Петербурге с начала года выявлено 97 случаев заражения корью. Об этом сообщила начальник городского отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Ирина Катаева.

В числе заболевших 45 детей. 44% случаев завезены в Северную столицу из других городов России или из-за границы. 

Ирина Катаева подчеркнула, что единственной мерой профилактики является вакцинация. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге зарегистрировано 80 случаев заболевания корью за полгода.

Фото: Piter.TV

Теги: корь в петербурге, корь у детей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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