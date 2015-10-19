В Петербурге зарегистрировано 80 случаев заболевания корью за полгода

В числе пострадавших от кори 35 детей, 20% – "завозные случаи".

Во вторник, 18 июля, стало известно, что с января в Петербурге зафиксировано 80 случаев заболевания корью. Об этом рассказала Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В числе пострадавших от кори 35 детей, 20% – "завозные случаи". Как отметила Ирина Катаева, граждане прибыли в Северную столицу в инкубационном периоде, а клинические проявления начались на территории нашего города.

По словам специалиста, основная мера профилактики кори – вакцинация.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинация проводится дважды в детском возрасте – в год и в шесть лет. Но ее не поздно сделать в любом возрасте. Главное, знать свой иммунный статус. Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV