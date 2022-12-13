Для строительства корпуса больницы на Авангардной улице нашёлся подрядчик

ООО "Балтинвестстрой" было единственным участником конкурса.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" (ФКСР определили победителя конкурса на строительство нового корпуса ГБУЗ "Городская больница №15" на Авангардной улице. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, контракт за максимальные 10,027 млрд рублей заключат с фирмой ООО "Балтинвестстрой".



Напомним, что информация о тендере была размещена в конце апреля. Согласно проекту, в шестиэтажном здании необходимо разместить более десятка различных медицинских отделений, а также блоки лучевой диагностики, экспресс КДЛ, операционный блок и вакуумную станцию для работы с медицинскими газами. Завершить строительство нужно до 1 декабря 2026 года.



Отметим, что ООО "Балтинвестстрой" было единственным участником конкурса.



Ранее мы сообщили о том, что на ремонт трамвайных путей в четырёх районах Петербурга намерены направить более 4 млрд рублей.



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