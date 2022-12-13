Новое отделение больницы в Красносельском районе оценили в 10 млрд рублей

Корпус будет готов к концу 2026 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство высокотехнологического медицинского корпуса ГБУЗ "Городская больница №15" на Авангардной улице. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 10,027 млрд рублей.

Разноэтажное здание планируют построить в 2 этапа. Внутри будут работать более 10 отделений различной направленности, а также блоки кабинетов лучевой диагностики, экспресс КДЛ, операционный блок, вакуумная станция для работы с медицинскими газами. Завершить работы необходимо до 1 декабря 2026 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 15 мая.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап широтной магистрали оценили в 43 млн рублей.

Фото: Piter.TV