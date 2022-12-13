Второй этап широтной магистрали оценили в 43 млн рублей

Специалисты должны справиться с работами до конца сентября.

АО "ЗСД" объявило тендер на подготовку территории для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 43,6 млн рублей.

Этап будет проходить на Витебской Сортировочной улице. Исполнитель проведёт обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, а также снесёт мешающие строительству строения, займётся утилизацией отходов. Затем будет выполнена перепланировка территории.

Работы необходимо завершить до конца сентября 2023 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 4 мая.

Добавим, что широтная магистраль выступает главным дорожным проектом Петербурга на данный момент.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Витебскому проспекту ограничат до 9 июня.

Фото: Росавтодор