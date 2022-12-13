Движение по Витебскому проспекту ограничат до 9 июня

Дорожникам предстоит обновить 6,23 км покрытия.

Движение по Витебскому проспекту ограничат с 25 апреля по 9 июня. Нам участке от Петербургского шоссе до Окружной железной дороги будут ремонтировать дорогу. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры администрации города.

Дорожникам предстоит обновить 6,23 км покрытия. Кроме того, специалисты займутся восстановлением нарушенного благоустройства.

На месте работ установят указатели и информационные щиты. Водителей попросили учитывать информацию о перекрытой дороге при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга установили памятную доску "командиру блокадного трамвая" Михаилу Сороке.

Фото: Piter.tv