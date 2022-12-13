На ремонт трамвайных путей в четырёх районах Петербурга намерены направить более 4 млрд рублей

Больше всего средств заказчик готов выделить на второй этап работ в Красногвардейском районе.

Комитет госзаказа Северной столицы ищет компанию, которая отремонтирует трамвайные пути в нескольких районах города. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, всего было объявлено 4 тендера на общую сумму 4,3 млрд рублей.

Работы пройдут в рамках реализации адресной программы. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Больше всего средств (993,5 млн рублей) организация готова выделить на второй этап ремонта в Красногвардейском районе. Там необходимо привести в порядок трамвайные пути на участке Новочеркасского проспекта от Заневской до Красногвардейской площади, а также от Красногвардейской площади до Среднеохтинского проспекта.

Еще 912,1 млн рублей выделят на аналогичные работы в Центральном районе города (на Садовой улице у Инженерной улицы, а также от Сенной площади до Инженерной улицы). Ещё 906,8 млн рублей намерены передать на выполнение работ, которые частично затронут Адмиралтейский район. Они пройдут на Миллионной улице, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице от площади Суворова до Инженерной улицы. На правом берегу Невского района пути отремонтируют за 807 млн рублей, а в Московском районе на Московском проспекте от Благодатной до Авиационной улицы – за 690,7 млн рублей. Результаты проведённых мероприятий во всех перечисленных районах нужно представить до конца октября.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет в период с 14 по 16 июня.

Ранее мы сообщили о том, что на содержание участка КАД и федеральных трасс в Ленобласти намерены направить более 8 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)