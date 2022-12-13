На содержание участка КАД и федеральных трасс в Ленобласти намерены направить более 8 млрд рублей

Работы необходимо произвести 30 июня 2025 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявил 2 крупных тендера на содержание федеральных трасс В 47-ом регионе. Судя по данным портала госзакупок, с которым ознакомился Piter.TV, сумма начальных цен контрактов составляет 8,661 млрд рублей.

Один из конкурсов касается участка КАД с 0,4 км по 115,5 км. Подрядчику необходимо будет поддерживать полосы отвода, обочины и откосы, а также заняться обустройством дренажных прорезей, восстановить земляное полотно, ликвидировать несанкционированные съезды. Кроме того, на участке требуется восстановить дорожное полотно. Все работы в рамках тендера оценены в 4,9 млрд рублей.

Также организация ищет компанию, которое проведёт аналогичные мероприятия на участке трассы М-10 "Россия" в Тосненском районе, Р-21 "Кола" во Всеволожском, Кировском, Волховском и Лодейнопольском районах, А-120 "Петербургское Южное полукольцо" в Тосненском и Кировском районах и А-114 "Вологда – Тихвин – автодорога Р-21 "Кола" в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах. В этом случае подрядчику готовы заплатить до 3,681 млрд рублей. Работы необходимо произвести 30 июня 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 7 июня.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo