Петербург готов заплатить почти 2 млрд рублей за спецтехнику для коммунальщиков

Поставщика по одной закупок уже нашли, но его данные пока не раскрываются.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил сразу 3 тендера на поставку транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог. Судя по данным портала госзакупок, сумма начальных цен контрактов составляют 1,713 млрд рублей. При этом поставщика по одной закупок уже нашли, но его данные пока не раскрываются.

Первый конкурс, победитель которого определён, касается поставки пяти вакуумных подметально-уборочных машин, стоимость каждой из которых составляет 20,5 млн рублей. Судя по данным ЕИС, в тендере участвовал единственная компания. Городу осталось найти поставщика 55-ти комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием на общую сумму 733,5 млн рублей, а также организацию, которая передаст коммунальщикам 57 комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием за 875,1 млн рублей.

Подведение итогов по двум оставшимся тендерам состоится 30 мая.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)