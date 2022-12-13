Благоустройство сквера в Колпино оценили более чем в 220 млн рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на благоустройство сквера на Октябрьской улице. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 222,1 млн рулей.

Работы запланированы на участке сквера от дома 83 до Комсомольского канала. В качестве заказчика проекта выступает ГКУ "Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района". Исполнителю необходимо возвести несколько объектов, в частности –амфитеатр с настилом из лиственницы, скейт-парк, памптрек и т3 детских площадки для детей от двух до 14-ти лет. Также на площадке установят тренажёры для пожилых людей и оборудование для тренировки собак. Кроме того, подрядчику предстоит засеять газон, посадить цветники, организовать дорожки и проезды.

Результаты работ нужно представить через 160 календарных дней с момента заключения договора. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 6 июня.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)