Более 18 млн рублей готовы выделить на организацию мотофестиваля Baltic Rally в Ленобласти

В рамках мероприятия пройдёт концерт, выставка уникальных мотоциклов и множество соревнований.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на организацию ежегодного туристского мотофестиваля Baltic Rally. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 18,6 млн рублей.

Мероприятие будет длиться 4 дня. Подрядчику поручат установить сцену с подиумом, крышей и двумя порталами для светодиодных экранов. Рядом со сценой необходимо расположить шатры и тенты, подогнать грузовые фургоны, предоставить в аренду стулья, столы, техническое оборудование. В организованном на фестивале концерте задействуют танцевальные коллективы и музыкальных исполнителей, кавер-группы. Пространство будет разделено на "зону гостеприимства", фудкорт, мобильные туалеты и место для проведения деловой конференции, которое понадобится для обсуждения вопросов развития мотоциклетного туризма и бизнеса в 47-ом регионе. Кроме того, в рамках мероприятия запланирована программа экскурсий.

Кроме того, на фестивале необходимо организовать выставку Custom Bike Show, на которой будут представлены уникальные мотоциклы, сделанные своими руками. Одновременно с этим будет проходить так называемое "Силовое шоу", в рамках которого состоится троеборье среди мотоциклистов и силовое троеборье. Также состоятся хоккейный и теннисный турниры и проезд "Памятный Мотополк" вокруг Выборга.

Кнтракт планируют заключить на срок до 31 октября 2023 года. Остальные подробности о месте и датах проведения мероприятия не уточняются. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 7 июня.

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Фото: Правительство Ленобласти