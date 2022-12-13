На устранение несанкционированной свалки в Красногвардейском районе направят 203 млн рублей

С территории Пейзажного парка у реки Охты нужно утилизировать древесину, железобетонный лом и другой строительный мусор.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на ликвидацию несанкционированной свалки, расположенной между Пейзажной улицей и рекой Охтой в Пейзажном парке. Судя по данным портала госзакупок, подрядчику максимально предлагают 202,9 млн рублей.



Исполнителю необходимо будет оградить место свалки, а затем разобрать около 52,7 тыс. куб.м. грунта и утилизировать с территории древесину, железобетонный лом и другой строительный мусор. Вывоз мусора нужно осуществить на полигон ЗАО "Промотходы" в деревне Самарка.



Завершить ликвидацию свалки необходимо до 15 ноября этого года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 мая.



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