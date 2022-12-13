На фестиваль «Калейдоскоп вкуса» в Ленобласти планируют затратить 10 млн рублей

Мероприятие будет проходить в Тосно и продлится 3 дня.

ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр" объявило тендер на организации проведения гастрономического фестиваля "Калейдоскоп вкуса". Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составит 10 млн рублей.



Мероприятие пройдёт в Тосно в рамках Дня Ленобласти. Всего фестиваль запланирован на 3 дня: он пройдёт не позднее конца ноября. Исполнителю поручат подготовить план-схему мероприятия, в том числе, площадку питания, кулинарные мастер-классы, площадку фудкорта, детскую площадку, сценическую зону, туалеты, а также зоны входов и въездов. Кроме того, необходимо будет продумать расположение металлоискателей, ПУХТО, шатров организаторов. Площадка для гостей фестиваля будет включать 600 посадочных мест, не менее 240 из которых будут стоячими. Для проведения мастер-классов нужно подготовить 4 комплектах с электрическими плитами и мойками. Наконец, организатор обеспечит мероприятие символикой и сувенирной продукцией в честь 96-летия со дня основания Ленобласти.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 июня.



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Фото: Вконтакте / КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА - гастрономический фестиваль