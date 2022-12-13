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Новое здание для детской школы искусств имени Глинки оценили в 1,5 млрд рублей
Сегодня, 14:41
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Новое здание для детской школы искусств имени Глинки оценили в 1,5 млрд рублей

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Завершить строительство нужно не позднее 1 декабря 2025 года.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" объявил тендер на строительство нового здания для размещения ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,541 млрд рублей.

Объект построят на Союзном проспекте. Он будет представлять из себя разноэтажное и сложное в плане здание с учебными помещениями, административными помещениями, медкабинетом, буфетом, малым зрительным залом на 200 мест, большим зрительным залом на 600 мест. Завершить строительство нужно не позднее 1 декабря 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 мая.

Ранее мы сообщили о том, что новые водопроводные сети и канализацию в Шушарах оценили в 1,5 млрд рублей.

Фото: Pxhere 

 

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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