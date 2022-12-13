Новые водопроводные сети и канализацию в Шушарах оценили в 1,5 млрд рублей

Всего будет проложено почти 6 км труб различного назначения и толщины.

ГУП "Водоканал Петербурга" ищет подрядчика строительства водопроводных и канализационных сетей для подключения объектов капстроительства в поселке Шушары в Пушкинском районе. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,503 млрд рублей.

Трубы проложа на участке, который ограничен Шушарской дорогой, Новгородским проспектом, Пушкинской улицей, Перспективным проездом, береговой линией реки Волковки и полосой отвода железной дороги. Всего специалисты должны смонтировать там 2,3 км труб разных диаметров и 3,5 км труб для создания канализации. В завершение работ также будет восстановлено благоустройство.

С техзаданием необходимо справиться до конца июля 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 мая.

Ранее мы сообщили о том, что участок набережной Обводного канала отремонтируют за 2,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)