Участок набережной Обводного канала отремонтируют за 2,1 млрд рублей

Работы необходимо завершить до середины октября 2025 года.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на капитальный ремонт участка набережной Обводного канала. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта равна 2,1 млрд рублей.

Речь идёт об участке от протоков "Фрунзенского ковша" до Атаманского моста длиной 715 м. Согласно проекту, специалистам нужно будет устроить железобетонную подпорную стенку на свайном основании. Также пройдёт реставрация металлического ограждения, каменной облицовки, тумб, карнизных плит. На проезжей части заменят асфальт, а на тротуарах выполнят мощение.

Работы будут завершены до15 октября 2025 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 29 мая.

Ранее мы сообщили о том, что на новую школу на Приморском шоссе готовы выделить 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV