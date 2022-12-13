На новую школу на Приморском шоссе готовы выделить 1,5 млрд рублей

Работы должны завершить летом 2025 года.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство нового общеобразовательного учреждения на месте снесённой школы № 324 на Приморском шоссе в Сестрорецке. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 1,5 млрд рублей.

Школа будет рассчитана на 550 мест. Она разместится в четырёхэтажном здании, которое будет поделено на 2 блока для учащихся начальных и основных классов. В помещении, соединяющем секции, расположат вестибюль, гардероб, административные и медицинские помещения и актовый зал с фойе. Кроме того, для школьников возведут 2 бассейна, оборудуют спортивную зону, мастерские, библиотеку с читальным залом, медиатекой и издательским центром и помещения для внешкольной работы.

Работы должны завершить летом 2025 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 17 мая.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция поликлиники в Песочном оценена в 1,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV