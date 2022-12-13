Реконструкция поликлиники в Песочном оценена в 1,2 млрд рублей

В учреждении появится стационар на 120 коек.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на реконструкцию поликлиники №70 в посёлке Песочный для размещения дневного стационара на 120 коек. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 1,2 млрд рублей.

Реконструкция пройдёт в рамках Адресной инвестиционной программы. На время работ по реконструкции будет функционировать Центр общей врачебной практики в ЖК "Реновация". Там можно получить консультацию врача общей практики и гинеколога, а также поставить прививку. Кроме того, в Центре работает подстанция скорой помощи.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 мая.

Ранее мы сообщили о том, что новый детский сад на Лиственной намерены построить за 736 млн рублей.

Фото: www.gb40.ru