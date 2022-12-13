Новый детский сад на Лиственной намерены построить за 736 млн рублей

Учреждение будет рассчитано на 220 мест, его воспитанниками станут ребята в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на строительство нового детского сада на Лиственной улице. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 736 млн рублей.

Объект появится на территории, ограниченной Северным проспектом, улицей Есенина, проектируемой улицей № 2, Лиственной улицей и улицей Жака Дюкло. Садик будет рассчитан на 220 мест, он разместится в прямоугольном отдельно стоящем 3-хэтажное здании с подвальным этажом. Его воспитанниками станут ребята в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Проектом предусмотрено несколько групповых ячеек, которые будут расположены на 1, 2 и 3-м этажах и состоять из раздевальной, игровой, буфетной, спальни, и туалетной. На первом этаже также будут находиться помещения пищеблока с отдельным входом, блок медицинских помещений, помещения бассейна, служебно-бытовые помещения, помещение охраны. Второй этаж будет предназначен для помещений медицинского блока и для учебных занятий. Наконец, последний этаж выделят под залы для музыкальных и физкультурных занятий со вспомогательными помещениями, административные и служебно-бытовые помещения.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 19 мая.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)