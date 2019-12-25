Это растение цветет только несколько часов один раз в году.

Стало известно, что в ближайшие дни зацветет "Царица ночи" в Ботаническом саду БИН РАН. Об этом рассказали в паблике учреждения в соцсети "Вконтакте".

Сотрудники сада предположили, что 3 или 4 июня одновременно раскроется 6-8 бутонов. О точных сроках сообщат позже, петербуржцев ждут на вечерний показ. Это растение цветет только несколько часов один раз в году. Впервые такие растения появились в Ботаническом саду СПбГУ не менее 110 лет назад, однако прежде в Университете ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов. Только в прошлом году, когда он зацвел 16 июня.

Гигантские цветки (до 38 см в диаметре) цветут только одну ночь и к утру увядают. Дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает "лунный кактус крупноцветковый".

В Ботаническом саду СПбГУ есть два экземпляра Selenicereus grandiflorus, увидеть их можно в суккулентной и пальмовой оранжереях, однако застать их цветение практически невозможно.

Ранее в Ботаническом саду расцвел "брат" Царицы ночи. Цветы этого растения раскрываются лишь на несколько часов.

Фото: Вконтакте / Ботанический сад БИН РАН