"Царица ночи" зацвела в Ботаническом саду СПбГУ

В университете ранее не успевали зафиксировать цветение растения.

Кактус семейства "Селеницереус", известный как "Царица ночи", зацвел в оранжерее Санкт-Петербургского государственного университета. На нерядовой характер события 19 июня указывает пресс-служба СПбГУ – там говорят, что это растение цветет только несколько часов один раз в году. Впервые такие растения появились в Ботаническом саду СПбГУ не менее 110 лет назад, однако прежде в Университете ни разу не удавалось зафиксировать цветение этих кактусов.

Гигантские цветки (до 38 см в диаметре) цветут только одну ночь и к утру увядают. Дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает "лунный кактус крупноцветковый".

В Ботаническом саду СПбГУ есть два экземпляра Selenicereus grandiflorus, увидеть их можно в суккулентной и пальмовой оранжереях, однако застать их цветение практически невозможно.

Кактус зацвел в Ботаническом саду БИН РАН.

Ранее мы сообщали о том, что с сегодняшнего дня в СПбГУ приемная комиссия принимает документы абитуриентов.

Фото: пресс-служба СПбГУ