Ботанический сад Петербурга будет работать до ночи благодаря цветению "Царицы ночи"

Ботсад будет работать на вход до 23 часов.

Кактус семейства Селеницереус, известный как "Царица ночи", вновь цветет. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада БИН РАН.

Увидеть цветение можно будет 16-го июня, то есть сегодня, с 20 до 23 часов. Во время прогулки посетителям покажут два вида лесных кактусов. На каждом из них будет до 8 бутонов.

Вход будет осуществляться с улицы Профессора Попова, 2.



До этого "царица ночи" цвела в мае. С 19 июня в ботсаду представят выставку пионов разных сортов.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН