Ботанический сад Петербурга будет работать до ночи благодаря цветению "Царицы ночи"

Кактус семейства Селеницереус, известный как "Царица ночи", вновь цветет. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада БИН РАН.
Увидеть цветение можно будет 16-го июня, то есть сегодня, с 20 до 23 часов. Во время прогулки посетителям покажут два вида лесных кактусов. На каждом из них будет до 8 бутонов.
Вход будет осуществляться с улицы Профессора Попова, 2.
До этого "царица ночи" цвела в мае. С 19 июня в ботсаду представят выставку пионов разных сортов.
Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН
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