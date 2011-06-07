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Ботанический сад Петербурга будет работать до ночи благодаря цветению "Царицы ночи"
Сегодня, 17:03
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Ботанический сад Петербурга будет работать до ночи благодаря цветению "Царицы ночи"

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Ботсад будет работать на вход до 23 часов.

Кактус семейства Селеницереус, известный как "Царица ночи", вновь цветет. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада БИН РАН.

Увидеть цветение можно будет 16-го июня, то есть сегодня, с 20 до 23 часов. Во время прогулки посетителям покажут два вида лесных кактусов. На каждом из них будет до 8 бутонов. 

Вход будет осуществляться с улицы Профессора Попова, 2. 

До этого "царица ночи" цвела в мае. С 19 июня в ботсаду представят выставку пионов разных сортов. 

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад, кактус, царица ночи, цветение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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