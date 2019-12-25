В Ботаническом саду представят более 300 сортов пионов

Пионы будут разного цвета — от акварельно-розовых до темно-красных.

В Ботаническом саду БИН РАН открылась XX выставка "Пионы Северной столицы". Она будет работать с 19 по 27 июня, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представят более 350 сортов травянистых пионов, старинные сорта и новинок селекции. Собрать их вместе помогли коллекционеры Петербурга и Ленобласти. Цветы будут в выставочном павильоне Зеленого домика.

19 и 20 пройдет Фестиваль пионов, выставка войдет в программу мероприятия. А с 21 по 27 июня пионы можно будет увидеть по выставочному билету.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Александровском саду появятся цветники, посвященные науке и технологиям.

Фото: Ботанический сад БИН РАН