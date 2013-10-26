В Александровском саду появятся цветники, посвященные науке и технологиям

В понедельник, 7 июня, садовники начнут монтировать цветники.

В День России, 12 июня, в Александровском саду откроется фестиваль цветов, который посвящен Году науки и технологий. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко в социальной сети "Вконтакте".

Все семь цветников получат особое оформление: композиции будут отвечать определенным темам месяца Года науки и технологий. В понедельник, 7 июня, садовники начнут монтировать цветники. Они разобьют их на площади 250 квадратных метров. Для оформления композиций используют 25 тысяч растений, а также мраморную крошку разных цветов и малые архитектурные формы.

Недавно мы писали, что в этом году 12 июня в 14 часов пройдёт традиционный Фестиваль цветов. Там петербуржцы смогут насладиться платформой с цветочными композициями, которая пройдёт в этот день по Невскому проспекту в сопровождении духового оркестра, колонны мотоциклистов и карет. Организатор заявил, что основная задача фестиваля - осветить тему ЕВРО-2020.

Напомним, фестиваль цветов проводится в Петербурге с 2007 года.

Ранее мы сообщали, что в Ботаническом саду объяснили, почему нельзя ломать ветки сирени. Через раны кустарник может занести инфекцию.

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