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В этом году главной темой Фестиваля цветов станет футбол
Сегодня, 14:51
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kraratau27

В этом году главной темой Фестиваля цветов станет футбол

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Мероприятие состоится 12 июня в 14 часов.

В этом году 12 июня в Петербурге пройдёт традиционный Фестиваль цветов. Петербуржцы смогут насладиться платформой с цветочными композициями, которая пройдёт в этот день по Невскому проспекту. Организатор мероприятия Валерий Ткаченко рассказал "Петербургскому дневнику", что темой фестиваля в этом году станет футбол.

Как отметил Ткаченко, на данный момент запланировано шествие по Невскому проспекту, также цветы будут стоять у спортивного комплекса "Юбилейный". Фестиваль пройдёт в сопровождении духового оркестра, колонны мотоциклистов и карет. Организатор заявил, что основная задача фестиваля - осветить тему ЕВРО-2020. 

Мероприятие начнётся в 14 часов. По Невскому проспекту пройдут восемь "коробок" духовых оркестров и около 20 платформ с цветами. А 11 июня жители и гости Петербурга смогут понаблюдать за монтажом цветочных платформ на площади Островского.

Ранее мы писали, что на Елагином острове 22-23 мая пройдет Фестиваль тюльпанов.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов

Теги: невский проспект, фестиваль цветов, футбол
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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