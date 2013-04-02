В Ботаническом саду объяснили, почему нельзя ломать ветки сирени

Через раны кустарник может занести инфекцию.

В Ботаническом саду Петра Великого объяснили, почему нельзя ломать ветки сирени. Об этом написали в группе учреждения в "ВКонтакте".

Сейчас сирень особенно уязвимо. Тот, кто ломает ветки, лишает кусты цветов и "этого и будущего года". Таким образом нарушитель наносит кустарнику раны, через которые растения могут быть инфицированы.

По словам куратора коллекции сирени Владимира Рейнвальда, в Ботаническом саду около 120 сортов сирени — российской, немецкой и французской. Последних по количеству больше всего. Сейчас сирень готовится к цветению.

На Марсовом поле высадили 180 кустов сирени.

Фото: Piter.TV