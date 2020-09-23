На Марсовом поле высадили 180 кустов сирени

Кусты посадили в рамках акции "Сады памяти".

На Марсовом поле 7 мая высадили 180 кустов сирени в рамках международной акции "Сад памяти". В мероприятии приняли участие горожане, которые зарегистрировались на сайте садпамяти2021.pф или получили информацию в Комитете по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В майские праздники петербуржцы также приняли участие в посадке 50 кустов сирени на Большом проспекте Васильевского острова. В парке Интернационалистов горожане высадили 12 черешчатых дубов под руководством работников АО "СПХ "Фрунзенское", а в Буферном парке напротив мемориала "Ополченцы" вместе с садовниками АО "СПП "Пушкинское" – 10 молодых лип.

Благодаря акции "Сад памяти" Александровский парк пополнился 100 кустами форзиции, бульвар по Варшавской улице – 39 березами, сад на Верности – 75 елями, сквер Катерников – 43 рябинами и кленами, парк на Инструментальщиков в Сестрорецке – 55 соснами.

Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев. Сегодня же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе.

В этом году международная акция "Сад памяти" приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. В память о погибших на территории России и других государств планируется высадить 27 миллионов деревьев.

Фото: Piter.tv