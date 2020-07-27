В баскетбольный "Зенит" вернулись пятеро легионеров

В команду вернулись Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс (все — США).

В понедельник, 14 марта, в расположении баскетбольной команды "Зенита" вернулись пятеро иностранных игроков. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

В публикации указали, что вернулись Матеуш Понитка (Польша), Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс (все — США).

Напомним, что российские сборные и клубы по баскетболу отстранили от соревнований. По данным FIBA, решение приняли в связи с событиями на Украине. Российские команды не смогут принимать участия в турнирах до дальнейшего уведомления. Решение принято в соответствии с рекомендацией МОК и также распространяется на баскетбол 3×3.

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