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Российские сборные и клубы по баскетболу отстранили от соревнований
Сегодня, 18:57
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Российские сборные и клубы по баскетболу отстранили от соревнований

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В заявлении подчеркнули, что FIBA решительно осуждает насилие и надеется, что в ближайшее время восторжествует мир.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что международная федерация баскетбола отстранила Россию от участия во всех турнирах под эгидой организации. Об этом рассказали в официальном сообщении FIBA. 

По данным FIBA, решение приняли в связи с событиями на Украине. Российские команды не смогут принимать участия в турнирах до дальнейшего уведомления. Решение принято в соответствии с рекомендацией МОК и также распространяется на баскетбол 3×3.

В заявлении подчеркнули, что FIBA решительно осуждает насилие и надеется, что в ближайшее время восторжествует мир.

Ранее "Зенит" одолел "Рубин" со счетом 3:2. Счет открыл петербургский футболист Алберто на 48-й минуте.

Фото: pixabay

Теги: баскетбол, команды, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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