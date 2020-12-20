В автокатастрофе скончался сын миллиардера Рэя Далио

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В автокатастрофе скончался сын основателя компании Bridgewater Associated Рэя Далио Девон. Об этом сообщает Associated Press.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. Авария произошла в Гвинвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин. В результате столкновения транспортное средство загорелось. На место прибыла полиция. Машину полностью окутало дымом. По предварительным данным, при аварии бензобак машины лопнул.

Рэй Далио является основателем одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он попал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Bloomberg. Пару лет назад состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 млрд долларов.

Ранее мы сообщили, что в Минске пройдет "Марш народного трибунала".

Видео: Youtube/VESA Channel