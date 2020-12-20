С утра в центре Минска замечены грузовики с личным составом подразделений внутренних войск МВД, а также спецтехника.

В Минске пройдет "Марш народного трибунала". Усилены меры безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей оппозиции.

В воскресенье, 20 декабря, пройдет очередной несанкционированный митинг оппозиции. В этой связи в центре в очередной раз замечена спецтехника и силовые подразделения. Оппозиционеры собирают очередной марш. Теперь белорусы собираются во дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора. После этого начинается совместный марш. В спальные микрорайоны стягиваются силовики. Они дежурят рядом с торговыми центрами и другими точками сбора. Ожидаются очередные перебои с интернетом. Ближе к полудню скорее всего закроют несколько станций метро.

Массовые акции проходят в Белоруссии после президентских выборов. Граждане не согласны с официальными данными ЦИК, согласно которым, набрав 80,1% голосов победу на выборах одержал Александр Лукашенко. Оппозиционеры создали Координационный совет.

Ранее мы сообщили, что в России призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку.

Видео: TUT.BY