В России призвали сурово наказать солгавшую Путину журналистку

Журналистка обратила на себя внимание плакатом с надписью: «Я беременна».

В четверг состоялась пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Рязанская журналистка Александра Безукладова солгала главе государства во время пресс-конференции. Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич настаивает на том, чтобы Безукладову сурово наказали. Об этом он заявил "Федеральному агентству новостей".

Из-за яркой таблички ей позволили задать вопрос главе государства. Как оказалось, девушка не была беременна, а просто решила привлечь внимание. Малькевич подчеркнул, что за "беспардонную ложь и фальсификацию" ей нужно "вмазать". Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием принять меры. Малькевич посчитал, что действия девушки "порочат честь и саму профессию журналиста". Он потребовал исключить Безукладову из члена Союза журналистов.

В рамках пресс-конференции президент решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Девушка объяснила, что специально выбрала "яркую" табличку, чтобы её, наконец, заметили. Президент назвал это надувательством.

Ранее мы сообщили, что опубликовано видео с места взрыва в Кабуле.

Фото: Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020