Причиной изменения маршрута стал сработавший датчик.

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд. Ранее борт Nordwind изменил курс и направился вместо Пхукета в столицу России. "РИА Новости" сообщили о возникших на лайнере технических неполадках.

Позже сотрудники компании-перевозчика сообщили, что при вылете из Уфы на самолете Boeing 777–200 сработал датчик неплотного закрытия багажного отсека. Пилот принял решение выработать топливо и следовать в аэропорт базирования - "Шереметьево". Сейчас лайнер находится в Москве, где специалисты продиагностируют оборудование.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кургане водитель маршрутки возил пассажиров в наркотическом опьянении.