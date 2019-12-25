В Кургане водитель маршрутки возил пассажиров в наркотическом опьянении

Мужчину уволили и выписали штраф.

Водитель маршрутки в Кургане принял дозу наркотиков и вышел на рейс.

ТАСС сообщает, что данный инцидент произошел еще 5 февраля, и только сейчас стали известны подробности. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки водителя маршрутного автобуса. У 41-летнего мужчины были явные признаки опьянения. Проведенные анализы показали, что в крови мужчины содержится наркотическое вещество.

По данным ТАСС на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Суд назначил ему штраф. Мужчину отстранили от пассажирских перевозок и уволили из организации.

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