В аварии из четырех машин на Московском шоссе пострадал человек

По данным источника, одного мужчину госпитализировали.

В воскресенье, 1 августа, на Московском шоссе произошла массовая авария. Один человек пострадал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 км Московского шоссе. По данным источника, одного мужчину госпитализировали. Причины произошедшего устанавливаются. О состоянии здоровья остальных участников аварии не сообщали.

Ранее петербурженку госпитализировали с 70-метрового крана на Ивинской улице.

Фото: pixabay