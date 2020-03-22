В аварии из четырех машин на Московском шоссе пострадал человек

В воскресенье, 1 августа, на Московском шоссе произошла массовая авария. Один человек пострадал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 13 км Московского шоссе. По данным источника, одного мужчину госпитализировали. Причины произошедшего устанавливаются. О состоянии здоровья остальных участников аварии не сообщали.
Ранее петербурженку госпитализировали с 70-метрового крана на Ивинской улице.
Фото: pixabay
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